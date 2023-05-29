Çinli astronotlar yörüngede testler ve deneyler yapacak

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı, 29 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Li Gang/Xinhua)

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Shenzhou-16 astronotlarının yörüngede çeşitli alanlarda büyük ölçekli testler ve deneyler yapmasının planlandığını duyurdu.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Lin, astronotların yeni kuantum fenomeni, yüksek hassasiyetli uzay zaman-frekans sistemleri, genel göreliliğin doğrulanması ve hayatın kökeni konularında yüksek düzeyde bilimsel başarılar elde etmelerinin beklendiğini söyledi.

Lin, Shenzhou-16 misyonu sırasında elektrikli tahrik silindirlerinin yerleştirilip araç dışındaki kameraların kaldırılacağını belirtti.

Yetkili, biyolojik olarak radyasyona maruz kalmaya ilişkin deney ekipmanları gibi araç dışı büyük uygulama tesisatlarının kurulumunun da tamamlanacağını ifade etti.

CMSA Müdür Yardımcısı, Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao'dan oluşan Shenzhou-16 mürettebatının, Tianzhou-5 kargo uzay aracı ile Shenzhou-17 mürettebatlı uzay aracının kenetlenmesinin yanı sıra Shenzhou-15 insanlı uzay aracı ile Tianzhou-5'in ayrılışına da tanık olacaklarını söyledi.