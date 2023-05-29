Çinli astronotlar tüm zamanların en fazla araç dışı faaliyet gerçekleştiren ekip oldu

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Shenzhou-15 mürettebatının en fazla araç dışı faaliyet gerçekleştiren ekip olduğunu açıkladı. Mürettebatın yaptığı 8 insan faktörlü mühendislik araştırma faaliyeti, 28 uzay tıp deneyi ve 38 uzay bilim deneyi sonucu değerli veriler toplandı. Astronotlar, Shenzhou-16 mürettebatının gelişine kadar yörüngede uzay bilim deneylerine devam edecek.

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Shenzhou-15 mürettebatının dört başarılı araç dışı faaliyet (EVA) gerçekleştirerek bugüne kadar tüm Çin mürettebatları arasında en fazla araç dışı faaliyet gerçekleştiren ekip olduğunu söyledi.

Lin, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Shenzhou-15 astronotlarının 181 gündür yörüngede yaşayıp çalıştığını ve yörüngedeki tüm çalışmaların sorunsuz devam ettiğini dile getirdi.

Lin, 8 adet insan faktörlü mühendislik araştırma faaliyeti, 28 adet uzay tıp deneyi ve ekoloji, malzeme bilimi ve akışkan mekaniği alanlarında 38 uzay bilim deneyi yürüten ekibin, değerli deney verileri topladığını söyledi.

Astronotlar şu anda Shenzhou-16 mürettebatının gelişine ve kendilerinin Dünya'ya geri dönüşüne yönelik hazırlıklar yapıyor. Astronotlar, istasyondan ayrılana kadar yörüngede uzay bilim deneylerine devam edecek ve Shenzhou-16 mürettebatıyla iş devri gerçekleştirecek.

Yörüngede uzun dönemli görevlerde bulunan astronotların görev sonrasında toparlanmak için genellikle 6 aya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Lin, değerlendirme testini geçen astronotların normal çalışma ve eğitime dönebileceğini, bir sonraki mürettebat seçimine katılabileceğini sözlerine ekledi.

Seçilen astronotların yeniden uçabilmek için genellikle yaklaşık 1 ila 1,5 yıl arasında eğitimden geçmesi gerekiyor. Lin, "Onları gelecekteki uçuş görevlerinde tekrar göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.