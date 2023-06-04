Çin, Shenzhou-15 insanlı uzay aracıyla uzaya gönderilen 3 astronotun 6 ay sonra dünyaya güvenli bir şekilde döndüğünü açıkladı. Çinli astronotlar, Çin Uzay İstasyonunda kaldıkları süre boyunca, 4 araç dışı aktivite gerçekleştirerek Çinli astronot ekipleri için uzay yürüyüşlerinde yeni bir rekor kırdı.

- Çinli astronotlar 6 ay sonra dünyaya döndü

PEKİN - Çin, Shenzhou-15 insanlı uzay aracıyla uzaya gönderilen 3 astronotun 6 ay sonra dünyaya güvenli bir şekilde döndüğünü açıkladı.

Çin'de bugün Shenzhou-15 heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Shenzhou-15 insanlı uzay aracıyla uzaya gönderilen astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Bölgesi'ndeki Dongfeng sahasına güvenli bir şekilde iniş yaptı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), sahada bekleyen sağlık ekiplerinin 3 astronotun da sağlık durumunun iyi olduğunu doğrulamasıyla Shenzhou-15 uzay aracının görevini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Çinli astronotlar, Çin Uzay İstasyonunda kaldıkları süre boyunca, 4 araç dışı aktivite gerçekleştirerek Çinli astronot ekipleri için uzay yürüyüşlerinde yeni bir rekor kırdı.