Çinli araştırmacılar uçaklarda hız kaybı algılama sistemi geliştirdi

Çinli araştırmacılar, uçakların kanat yüzeyinde hız kaybını algılayabilen hafif ve uyumlu bir sistem geliştirdi. Sistem, uçuş güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, uçakların kanat yüzeyinde hız kaybını algılayabilen hafif ve uyumlu bir sistem geliştirdi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma makalesine göre, türbülans hız kaybı algılama dijital görselleştirme dizilim (DATSS) sistemi, sabit kanatlı uçakların kanat profili üzerindeki hava akımı ayrım derecesini yerinde izleyebiliyor. Sistem böylece uçağı kullanan kişiye hız kaybı uyarısı, hız kaybı derece analizi ve uçuş durumu düzeltme verileri sağlıyor.

Makalede ayrıca türbülansın kanatların ucundaki hava akışının kesilmesine neden olabileceği ve uçakta potansiyel aerodinamik hız kaybına yol açarak uçuş kazalarına sebebiyet verebileceği belirtildi.

Algılama sistemi, uçuş güvenliğinin sağlanması açısından vazgeçilmez önem taşıyor. Bu nedenle Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, hız kaybı algılama sisteminin hassasiyetini artırmaya çalışıyor.

Sistem, rüzgar tüneli ve uçuş testlerinden geçti. Sonuçlar, DATSS sisteminin büyük uçaklar ve insansız hava araçları için hız kaybı sırasında ve sonrasında kanat profili üzerindeki hava akımı ayrılma sürecini görselleştirebildiğini, doğrudan ölçebildiğini ve hava akımı ayrılma derecesini algılayabildiğini ortaya koydu.