Çinli Araştırmacılar Ay'daki Lav Tüplerinde Sığınak Kurma Olasılığını İnceliyor

Çinli araştırmacılar, Ay'daki lav tüplerinde güvenli, dayanıklı ve uzun ömürlü bir sığınak kurma olasılığı üzerinde çalışıyor. Lav tüpleri, Ay'ın yeraltı dünyasını keşfetmek için olanak sağlayabilir.

SHANGHAİ, 26 Eylül (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar Ay'daki lav tüplerinde güvenli, dayanıklı ve uzun ömürlü bir sığınak kurma olasılığı üzerinde çalışıyor.

Araştırmacılara göre Ay'ın ilk oluşum döneminde, lav akımının üst tabakası soğuyup sertleştiğinde erimiş kayalar yüzeyin altından akmaya devam ederek oldukça dayanıklı, alçak ve içi boş boru şeklinde tüneller oluşturmuş olabilir.

Shanghai Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi'nden Zhang Chongfeng, yıllarca süren jeolojik faaliyetler, çarpma etkileri ve depremler sonucunda bazı sığ lav tüplerinin çöktükten sonra erişilebilir "hava delikleri" oluşturduğunu ve böylece Ay'ın yeraltı dünyasını keşfetmek için olanak yarattığını belirtti.

Aynı zamanda Çin'in Shenzhou serisi uzay aracı ve Ay'a iniş araçlarının baş tasarımcı yardımcısı olan Zhang, kısa süre önce Shanghai'da düzenlenen 10. CSA-IAA İleri Uzay Teknolojisi Konferansı'nda çalışmayı tanıttı.

Zhang, lav tüplerinin, aşırı ısıya maruz kalan ve hem radyasyon hem de küçük göktaşlarının bombardımanına uğrayan Ay yüzeyinin sert ortamından korunduğunu söyledi.

Zhang, ekibinin ve Çinli gezegen jeolojisi uzmanlarının Ay'daki lav tüplerini daha iyi anlayabilmek için Çin'deki birkaç lav mağarasında ortaklaşa saha çalışması yürüttüğünü aktardı.

Dünya ve Ay'daki lav tüpleri arasında belirli bir benzerlik olduğuna işaret eden Zhang, bunların dikey giriş tüpü ve eğimli giriş tüpü olarak ikiye ayrılabileceğini ifade etti.

Zhang, gelecekte mürettebatlı bir Ay üssü kurulması için Ay'da uzun ömürlü bir yeraltı araştırma üssü inşa edilmesini önerdi. Bilim insanı bu amaçla lav tüpünün girişine enerji ve iletişim için bir destek merkezi inşa edilmesi, arazi düzenlemelerinin yapılması, lav tüpüne kabinler koyulması, ayrıca yerinde araştırma ve konut kabinlerinin yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Mayıs ayında yaptığı açıklamada Çin'in 2030 yılına kadar Ay yüzeyine mürettebatlı iniş yapmayı planladığını ve programın Ay'a iniş aşamasını başlattığını duyurmuştu.