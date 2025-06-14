Çin, 'Zhangheng 1-02' Elektromanyetik Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin, 'Zhangheng 1-02' Elektromanyetik Gözlem Uydusunu Uzaya Fırlattı
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Çin, elektromanyetik gözlem uydusu 'Zhangheng 1-02'yi başarılı bir şekilde uzaya göndermiştir. Uydu, doğal afetlere karşı erken uyarı ve izleme kapasitesini artıracak şekilde tasarlanmıştır.

ÇİN, 'Zhangheng 1-02' adlı elektromanyetik gözlem uydusunu uzaya fırlattı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin açıklamasında, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderilen uydunun planlanan yörüngesine başarıyla yerleştiği belirtildi. Uydunun, Çin'in büyük ölçekli doğal afetlere karşı erken uyarı ve izleme kapasitesini güçlendireceği ifade edildi.

Uydu, yaklaşık bin 800 yıl önce dünyanın ilk sismografını geliştiren Çinli mucit Zhang Heng'in adını taşıyor. Altı yıl tasarım ömrüne sahip olan uydunun, küresel elektromanyetik alanları, elektromanyetik dalgaları, iyonosferi ve nötr atmosferi neredeyse gerçek zamanlı olarak takip ederek, jeolojik ve insan kaynaklı elektromanyetik anomalileri saptayacağı ve aynı zamanda fırtına ile yıldırım faaliyetlerini izleyeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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