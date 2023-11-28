Çin, Yüksek Yörüngeli Uydu İnterneti Ön Kurulumunu Tamamladı

Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi (CASC), ülkenin ilk yüksek yörüngeli uydu internetinin ön kurulumunu tamamladığını duyurdu. Yüksek verimli iletişim uydularının fırlatılmasıyla, Çin'in yüksek verimli uyduları havacılık, navigasyon, enerji gibi sektörlere hizmet verecek.

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi (CASC), ülkenin ilk yüksek yörüngeli uydu internetinin ön kurulumunu tamamladığını açıkladı.

Bir grup yüksek verimli iletişim uydusunun fırlatılmasıyla, yüksek yörüngeli uydu interneti Çin topraklarının tamamını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerin kilit önemdeki bölgelerini tamamen kapsıyor.

Yüksek verimli uydular, geniş bant genişliği ve yüksek iletim hızları sayesinde video indirme ve görüntülü görüşmeleri kolaylaştırıyor.

14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonu itibarıyla, Çin'in yüksek verimli uydularının toplam kapasitesi 500 Gbps'yi aşacak. Bu gerçekleştiğinde, ülkenin yüksek verimli uyduları havacılık, navigasyon, acil durum, enerji, ormancılık ve meracılık gibi sektörler için yüksek hızlı ağ iletişimi ve uydu internet erişimi hizmetleri sağlayacak.