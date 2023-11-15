Çin Yüksek Teknoloji Fuarı Shenzhen'de Başladı

Çin'in güneyinde yer alan teknoloji merkezi Shenzhen'de düzenlenen 25. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı başladı. Fuarda birçok gelişmiş ürün ve teknoloji sergileniyor. 105 ülke ve bölgeden 4.925 işletme fuara katıldı.

SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- 25. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF), Çarşamba günü Çin'in güneyinde yer alan teknoloji merkezi Shenzhen'de başladı. Fuarda bir dizi gelişmiş ürün ve teknoloji sergileniyor.

Yaklaşık 500.000 metrekarelik bir alanı kapsayan fuara 105 ülke ve bölgeden 4.925 işletme katıldı. Böylece bu yılki fuar şimdiye kadar düzenlenen en geniş katılımlı fuar oldu.

19 Kasım'a kadar devam edecek olan beş günlük fuarda temiz enerji ve düşük karbonlu teknoloji gibi temalı sergiler düzenlenecek.

Fuarda forumlardan imza törenlerine kadar bir dizi etkinliğin gerçekleştirilmesi ve 680'den fazla yeni başarının duyurulması bekleniyor.

1999 yılından bu yana her yıl düzenlenen Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, Çin'deki en büyük ve en etkili bilim ve teknoloji fuarı olma özelliğini taşıyor.