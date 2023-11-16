Çin Yüksek Teknoloji Fuarı'nda Uçan Araç İlgisi
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 25. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF) sırasında Xpeng Aeroht'un uçan aracını inceleyen ziyaretçiler, 15 Kasım 2023. 25. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, 105 ülke ve bölgeden 4.925 katılımcıyla Çarşamba günü Shenzhen'de başladı.
SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 25. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı (CHTF) sırasında Xpeng Aeroht'un uçan aracını inceleyen ziyaretçiler, 15 Kasım 2023.
25. Çin Yüksek Teknoloji Fuarı, 105 ülke ve bölgeden 4.925 katılımcıyla Çarşamba günü Shenzhen'de başladı. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji