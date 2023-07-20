Çin, Yeşil ve Düşük Karbon Teknolojilerinde Küresel İnovasyona Önemli Katkı Sağlıyor

Çin, yeşil ve düşük karbon teknolojilerinde küresel inovasyona önemli katkı sağlıyor. Çinli patent sahipleri, yeşil ve düşük karbonlu teknolojilerde 178.000 buluş patenti aldı. Çin, yenilikçi enerji depolama teknolojileri alanında büyük bir büyüme kaydetti.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Yibin'in Sanjiang Yeni Alanı'ndaki bir endüstri parkının enerji limanındaki fotovoltaik çatılar görülüyor, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin önde gelen fikri mülkiyet kurumuna göre, yeşil ve düşük karbon teknolojilerinde küresel yeniliklere önemli katkı sağlıyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin (NIPA) üst düzey yetkilisi Ge Shu, Salı günü düzenlenen basın toplantısında, "Son istatistikler, Çin'in yeşil ve düşük karbon teknolojilerindeki küresel inovasyona önemli katkı sağladığını gösteriyor" dedi.

Yetkili ayrıca, Çinli patent sahiplerinin 2016-2022 yılları arasında yeşil ve düşük karbonlu teknolojilerde 178.000 buluş patenti aldığını ve bunun da küresel toplamın yüzde 31,9'unu oluşturduğunu ifade etti.

13 Çinli işletme ve araştırma enstitüsü, yeşil ve düşük karbon teknolojisi icat patentine sahip dünyadaki ilk 50 şirketin yer aldığı listeye girdi. Bunlar arasında Çin Devlet Elektrik Şebekesi Şirketi ve Çin Güney Elektrik Şebekesi Limited Şirketi gibi devlete ait büyük kuruluşlar ile Çağdaş Amperex Teknoloji Limited Şirketi ve BYD Limited Şirketi gibi özel şirketler yer aldı.

Çin son yıllarda, yenilikçi enerji depolama teknolojileri alanında inanılmaz büyüme kaydetti. Çin'de elektrokimyasal enerji depolama alanında verilen buluş patentlerinin sayısı, 2016'da 4.300 iken 2022'de 13.000'e yükseldi ve şu anda küresel toplamın yüzde 44,9'unu oluşturuyor.

Ge, NIPA'nın yeşil teknoloji patentlerinin dönüştürülmesi ve uygulanmasını aktif şekilde destekleyerek yeşil kalkınmaya daha iyi hizmet edeceğini belirtti.