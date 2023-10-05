Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı
Çin, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Yaogan-39 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlattı.
XİCHANG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Perşembe günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.
Yaogan-39 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Beijing saati ile sabah 8.24'te havalandı.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 490. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji