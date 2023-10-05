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Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı

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Çin, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Yaogan-39 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlattı.

XİCHANG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Perşembe günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattı.

Yaogan-39 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi Beijing saati ile sabah 8.24'te havalandı.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 490. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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