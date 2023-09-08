Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı

Çin, Perşembe günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uydu bilimsel deneyler, arazi kaynak araştırmaları, mahsul verim hesaplamaları ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.