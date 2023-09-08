Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Fırlattı
Çin, Perşembe günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uydu bilimsel deneyler, arazi kaynak araştırmaları, mahsul verim hesaplamaları ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
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Uzaktan algılama uydusunun fırlatılmasından çeşitli görüntüler
Çin, Perşembe günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.
Yaogan-33 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, Beijing saatiyle 02.14'te fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla giriş yaptı.
Uydu; bilimsel deneyler, arazi kaynak araştırmaları, mahsul verim hesaplamaları ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 486. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor.(XHTV)