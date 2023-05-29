Çin, Yeni Taykonotlarını Seçmek İçin Hazırlanıyor

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, yeni nesil astronotlarından oluşan dördüncü taykonot serisi seçimlerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu. Seçim sürecinde farklı uzmanlıklara sahip 12 ila 14 yedek taykonot belirlenecek ve Hong Kong ve Makao'lular da arasında yer alacak.

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in yeni nesil astronotlarından oluşan dördüncü taykonot serisi seçiminin planlandığı şekilde devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan CMSA Sözcüsü Lin Xiqiang, 2022'de başlayan seçim sürecinin, uzay aracı pilotları, uçuş mühendisleri ve araştırma cihazı uzmanları gibi farklı uzmanlıklara sahip 12 ila 14 yedek taykonotun belirlenmesiyle sona ereceğini söyledi.

Lin, "Araştırma cihazı uzmanı pozisyonu için başvurular, ilk kez Hong Kong ve Makao'lulara da açıldı" şeklinde konuştu.

Mart 2023 itibarıyla seçim süreci tamamlanırken Hong Kong ve Makao'dan 10 kişi de dahil olmak üzere 100'ün üzerinde aday ikinci tura geçti.

Lin'in verdiği bilgilere göre uzay aracı pilot adayları, aktif görevdeki askeri pilotlar arasından seçilirken uçuş mühendisleri ve araştırma cihazı uzmanları ise sanayi sektörlerinin yanı sıra yüksekokul ve üniversitelerden alınıyor.