Çin, Yeni Nesil Okyanus Renk İzleme Uydusunu Fırlattı
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Çin, deniz sularına dair bilgiyi artırmak üzere yeni nesil bir okyanus renk izleme uydusunu fırlattı. Uydu, başarılı bir şekilde yörüngeye giriş yaptı.
JİUQUAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin, deniz sularına dair bilgiyi artırmak üzere Perşembe günü yeni nesil bir okyanus renk izleme uydusunu fırlattı.
Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.55'te fırlatılan uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarılı şekilde giriş yaptı.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 497. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji