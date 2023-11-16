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Çin, Yeni Nesil Okyanus Renk İzleme Uydusunu Fırlattı

Çin, deniz sularına dair bilgiyi artırmak üzere yeni nesil bir okyanus renk izleme uydusunu fırlattı. Uydu, başarılı bir şekilde yörüngeye giriş yaptı.