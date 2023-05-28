Çin, yeni nesil kuantum bilgi işlem bulut platformunu tanıttı

Çin, araştırmacıların bulutta karmaşık hesaplama görevlerini gerçekleştirmesini ve halkın mikrosaniye hızında kuantum bilgi işlem deneyimi yaşamasını sağlayacak yeni nesil bir kuantum bilgi işlem bulut platformunu tanıttı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin, araştırmacıların bulutta karmaşık hesaplama görevlerini gerçekleştirmesini ve halkın mikrosaniye hızında kuantum bilgi işlem deneyimi yaşamasını sağlayacak yeni nesil bir kuantum bilgi işlem bulut platformunu tanıttı.

Beijing Kuantum Bilişim Bilimleri Akademisi (BAQIS), Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Fizik Enstitüsü (IOP) ve Tsinghua Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirilen platform, Beijing'de devam eden 2023 Zhongguancun Forumu'nda tanıtıldı.

Platform, 50 kilometrelik fiziki uzaklıkta sırasıyla 136, 18 ve 10 kubitlik üç süperiletken kuantum çipinin kuantum hesaplama gücünü birleştirebiliyor.

Beijing Kuantum Bilişim Bilimleri Akademisi'ne göre Kasım ayından bu yana test sürecinde olan platform, 500.000'den fazla kuantum hesaplama görevi için 2.000'den fazla yerli ve yabancı kullanıcının ilgisini çekti ve platformun performansı istikrarlı ve verimli sonuçlar verdi.

Açık kuantum derleme dili ile uyumlu olan platform, uygun programlama için de görsel arayüz sağlıyor.

Bazı araştırma ekipleri platformu, kendi bilimsel araştırmaları ve uygulama yazılımlarını oluşturmak üzere uzaktan kuantum çiplerini oluşturmak için kullanırken, böylece kuantum bilişim ekolojisi yapısı ortaya çıkmış oluyor.

Çin Bilimler Akademisine bağlı IOP araştırmacılarından Fan Heng, "Kuantum bilişim ekolojisi, bulut platformu üzerine kurulmalı, bu yüzden mümkün olan en kısa sürede bulut platformunu geliştirmeliyiz" dedi.