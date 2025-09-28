Çin, Yeni Meteoroloji Uydusu Fengyun-3 08'i Yörüngeye Yerleştirdi

ÇİN'in, 'Fengyun-3 08' yeni meteoroloji uydusunu yörüngeye yerleştirdiği bildirildi.

Çin, dün Pekin saatiyle 03.28'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4C roketiyle, 'Fengyun-3 08' uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Çin tarafından fırlatılan 22'nci Fengyun serisi meteoroloji uydusu olan 'Fengyun-3 08'in, hava tahmini yapmaya, atmosfer kimyası ve iklim değişikliğini izlemeye yardımcı olacağı kaydedildi. Uydunun, ilk kez 100 kilometrelik genişlikte yüksek hassasiyetli küresel sera gazı detaylı tespitini gerçekleştireceği aktarıldı.