Çin, Yeni Meteoroloji Uydusu Fengyun-3 08'i Yörüngeye Yerleştirdi

Güncelleme:
Çin, 'Fengyun-3 08' adlı yeni meteoroloji uydusunu yörüngeye fırlattı. Bu uydu, iklim değişikliği izleme ve hava tahminleri için yüksek hassasiyetli veriler sağlayacak.

ÇİN'in, 'Fengyun-3 08' yeni meteoroloji uydusunu yörüngeye yerleştirdiği bildirildi.

Çin, dün Pekin saatiyle 03.28'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4C roketiyle, 'Fengyun-3 08' uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Çin tarafından fırlatılan 22'nci Fengyun serisi meteoroloji uydusu olan 'Fengyun-3 08'in, hava tahmini yapmaya, atmosfer kimyası ve iklim değişikliğini izlemeye yardımcı olacağı kaydedildi. Uydunun, ilk kez 100 kilometrelik genişlikte yüksek hassasiyetli küresel sera gazı detaylı tespitini gerçekleştireceği aktarıldı.

500
