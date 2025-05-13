Çin, Yeni Haberleşme Uydu Teknolojisini Uzaya Gönderdi

ÇİN, yeni bir haberleşme teknolojisi test uydusunu bugün uzaya gönderdi.

Çin, yeni bir haberleşme teknolojisi test uydusunu bugün Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Pekin saatiyle 02: 09'da Uzun Yürüyüş-3C roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Uydu, çok bantlı ve yüksek hızlı haberleşme teknolojilerine yönelik doğrulama testlerinde kullanılacak. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 575'inci görevi olarak kayıtlara geçti.