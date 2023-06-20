Çin, Yeni Enerjili Araçlar İçin Şarj Altyapısını Hızlandıracak
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Çin, yeni enerjili araçlardaki hızlı gelişime yanıt verebilmek için yüksek kaliteli şarj altyapısının inşasını daha da hızlandıracak. Geniş kapsama alanına, orta ölçeğe, sağlam yapıya ve tam fonksiyona sahip yüksek kaliteli bir şarj altyapısı 2030 yılına kadar tamamlanmış olacak. Böylece yeni enerjili araçların gelişimi ve halkın şarj ihtiyaçları desteklenecek.
BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin, yeni enerjili araçlardaki hızlı gelişime yanıt verebilmek için yüksek kaliteli şarj altyapısının inşasını daha da hızlandıracak.
Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi'nin yayımladığı yönergeye göre geniş kapsama alanına, orta ölçeğe, sağlam yapıya ve tam fonksiyona sahip yüksek kaliteli bir şarj altyapısı 2030 yılına kadar tamamlanmış olacak. Böylece yeni enerjili araçların gelişimi ve halkın şarj ihtiyaçları desteklenecek.
Yönergede, yerleşim ve iş alanlarının yanı sıra ticaret, sanayi ve eğlence merkezlerindeki şarj noktalarının kapsama alanına odaklanılarak kentsel bölgelerde iyi yapılandırılmış şarj ağı inşa edilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Kırsal alanlarda da etkin kapsama alanına sahip bir şarj ağının kurulacağını belirten yönergede, şarj altyapısı inşası ve uygulamaları için model ilçe ve kasabalar oluşturma gereği vurgulandı.
Yönergeye göre servis operasyonlarının iyileştirilmesi ve sektörde çeşitlendirilmiş yatırımların teşvik edilmesi için çalışma yürütülecek.
Yönergede, ülkede akıllı şarj altyapısının yanı sıra enerji dağıtım ağlarının akıllı dönüşümünün de teşvik edileceği belirtildi.