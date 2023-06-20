Çin, yeni deney uydusunu uzaya fırlattı

Çin, yeni bir deney uydusu olan Shiyan-25'i uzaya fırlattı. Uydu, Dünya gözlem teknolojisi deneyleri için kullanılacak.

TAİYUAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin, Salı günü uzaya yeni bir deney uydusu yerleştirmek için bir Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi fırlattı.

Shiyan-25 deney uydusunu taşıyan roket, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 11.18'de fırlatıldı. Uydu önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleşti.

Bu uydu esas olarak yeni Dünya gözlem teknolojisi deneylerini gerçekleştirmek için kullanılacak.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serilerinin 477. uçuş misyonu oldu.