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Çin, yeni bir test uydusunu uzaya gönderdi

Çin, yeni bir test uydusunu uzaya gönderdi

Teknoloji Haberleri

Çin, Pazar günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir test uydusu gönderdi. Uydu, internet teknolojileri için test görevleri gerçekleştirecek.

Çin İnternet Teknolojilerini Test Etmek Üzere Yeni Bir Uydu FırlattıÇin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan, bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf Wang Jiangbo/Xinhua)

JİUQUAN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir test uydusu gönderdi.

Beijing saatiyle 19.00'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu planlanan yörüngeye girdi.

Uydu, internet teknolojileri için test görevleri gerçekleştirecek.

Fırlatma ile Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 478. uçuş görevi gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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