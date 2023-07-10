Çin, yeni bir test uydusunu uzaya gönderdi
Teknoloji Haberleri
Çin, Pazar günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir test uydusu gönderdi. Uydu, internet teknolojileri için test görevleri gerçekleştirecek.
JİUQUAN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Pazar günü ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir test uydusu gönderdi.
Beijing saatiyle 19.00'da Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu planlanan yörüngeye girdi.
Uydu, internet teknolojileri için test görevleri gerçekleştirecek.
Fırlatma ile Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 478. uçuş görevi gerçekleştirilmiş oldu.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji