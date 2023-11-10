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Çin, Yeni Bir İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

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Çin, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Zhongxing-6E iletişim uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketini fırlatarak başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

Uydunun fırlatılmasından çeşitli görüntüler

Çin Perşembe günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Zhongxing-6E iletişim uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi Beijing saatiyle 19.23'te fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin kullanıldığı 496. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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