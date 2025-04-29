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Çin Yeni Alçak Yörünge Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin Yeni Alçak Yörünge Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
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Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden yeni bir alçak yörünge uydu grubunu başarıyla uzaya fırlattı. Bu, 'Uzun Yürüyüş-5B' roketiyle gerçekleştirilen 573. görev oldu.

ÇİN'in, yeni bir alçak yörünge uydu grubunu uzaya gönderdiği açıklandı.

Çin, bugün Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden yeni bir alçak yörünge uydu grubunu uzaya gönderdi. Yerel saatle 04.10'da gerçekleştirilen fırlatmada, Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesiyle donatılmış 'Uzun Yürüyüş-5B' taşıyıcı roket kullanıldı.

Gönderilen uydu grubu, internet takım uydusunu oluşturacak serinin üçüncü grubu olarak planlanan yörüngesine yerleşti. Bu fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' roket ailesinin gerçekleştirdiği 573'üncü görev oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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