Üye Girişi
Haberler

Çin, yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni projesini açıkladı

Güncelleme:

Çin, yapay zeka teknolojilerini kullanarak faaliyet gösteren tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasını hedefleyen AI Plus girişimini duyurdu. 2024 yılında aktif hale gelmesi beklenen projenin detayları henüz paylaşılmamış olsa da, ülkede büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Gündemden düşmeyen Çin, bu kez de yapay zeka teknolojilerini merkez alan yeni projesiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan parti kongresinde açıklanan AI Plus girişimi kapsamında, bu teknolojilerin ülkede faaliyet gösteren tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasına karar verildi.

2024 yılı içinde aktif hale gelmesi beklenen girişimin, dev bir bütçe gerektireceği tahmin ediliyor. Ülkede büyük bir heyecan yaratan projenin içeriği ise henüz ayrıntılı olarak paylaşılmış değil. İşte tüm detaylar…

Çin, yapay zeka alanına ağırlık verecek

Son dönemde özellikle Amerika ile yaşadığı gerilimlerle çok konuşulan Çin'in, rekabette öne geçebilmek adına böyle bir hamle yaptığı konuşuluyor. Başbakan Li Qiang'ın sunum sırasında kendinden oldukça emin olduğu gözlemlenirken, yapay zeka alanında yapılacak birçok Ar-Ge faaliyetiyle birlikte ülkenin daralan ekonomisi için de kökten bir çözüm sunulacağı öne sürülüyor.

Buna ek olarak Çin hükümeti, önümüzdeki dönemde akıllı şehirler oluşturmaya başlayacağını, hizmet sektörünü dijitalleştireceğini ve devlet kurumlarının sahip olduğu teknoloji kapasitesini de artıracağını belirtiyor. Hükümetin yapay zekayı hangi askeri alanlarda kullanacağı ise şu an için soru işareti gibi görünüyor.

Bu iddiaların gerçek olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Ancak ülkenin 2020 yılında başlattığı Internet Plus projesinin kısmi bir başarı yakalamasının, bu proje için de Çinlileri oldukça umutlandırdığını söyleyebiliriz.

AMD, Amerikan ambargosundan nasibini aldı!

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çin yapay zeka alanında başarılı olabilecek mi? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız. Fikirleriniz bizim için değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Erzincan adayı Mehmet Sait Başaran kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzincan belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Bursa adayı Zeki Kahraman kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Adıyaman adayı Mehmet Ayaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim? Ahmet Ünal kimdir? İYİ Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı Ahmet Ünal kimdir? Alkan Tekdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Şile Belediye Başkan adayı Alkan Tekdemir kimdir? Hüseyin Öndeş kimdir? İYİ Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı Hüseyin Öndeş kimdir? Linkedin çöktü mü? Linkedln'de sorun mu var, neden girilmiyor 7 Mart Perşembe 2024? 7 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Tarihte bugün ne oldu? 8 Şubat'ta doğan ünlüler! 8 Şubat'ta ne oldu? 8 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 6 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Şubat'ta yaşananlar! Fatih Karataş kimdir? İYİ Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş kimdir? Bihter Akbaş Sezer kimdir? İYİ Parti İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title