Çin, 'Yaogan-46' Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Gönderdi
'Yaogan-46' uzaktan algılama uydusu, Pekin saatiyle 11.47'de Hainan eyaletindeki fırlatma alanından uzaya gönderildi. Uydu, afetlerle mücadele ve meteoroloji gözlemleri gibi alanlarda kullanılacak.
'Yaogan-46' uzaktan algılama uydusunun, Pekin saatiyle bugün 11.47'de, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan 'Uzun Yürüyüş-7A' taşıyıcı roketiyle fırlatıldığı ve planlanan yörüngesine sorunsuz şekilde yerleştiği belirtildi.
'Yaogan-46' uydusunun afetlerle mücadele, arazi ve kaynak araştırmalarının yanı sıra hidroloji ile meteoroloji gözlemleri gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji