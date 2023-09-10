Çin, Yaogan-40 Uydusunu Başarıyla Fırlattı
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketi, Yaogan-40 uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi.
TAİYUAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Yaogan-40 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketinin modifiye edilmiş bir versiyonu, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 10 Eylül 2023.
Beijing saati ile 12.30'da fırlatılan Yaogan-40 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla ulaştı. (Fotoğraf: Feng Yang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji