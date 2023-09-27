Çin, Yaogan-33 04 Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle Yaogan-33 04 uydusu başarıyla uzaya gönderildi. Uydu, bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
JİUQUAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Yaogan-33 04 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 27 Eylül 2023.
Önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla giriş yapan uydu, bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik araştırmalar, mahsul verim tahminleri ile afet önleme ve yardım çalışmalarında kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 489. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)