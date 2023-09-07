Çin, Yaogan-33 03 Uydusunu Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Yaogan-33 03 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
JİUQUAN, 7 Eylül 2023 (Xinhua) -- Yaogan-33 03 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-4C roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi, 7 Eylül 2023.
Çin, Perşembe günü yeni bir uzaktan algılama uydusunu Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Beijing saatiyle 02.14'te fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla ulaştı. (Fotoğraf Wang Jiangbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji