Çin Yangling Tarım İleri Teknolojileri Fuarı 39 ülkeden 1.500'den fazla katılımcıyı ağırlıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde düzenlenen 30. Çin Yangling Tarım İleri Teknolojileri Fuarı, 39 ülke ve bölgeden 1.500'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuar, tarım alanındaki ileri teknoloji yenilikleri ve etkileşim etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Xİ'AN, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde düzenlenen 30. Çin Yangling Tarım İleri Teknolojileri Fuarı organizatörü, fuarın 39 ülke ve bölgeden 1.500'den fazla katılımcıyı kendine çektiğini söyledi.

"Toprak sağlığı ve gıda güvenliği" temasıyla düzenlenen fuar, Salı günü Yangling İleri Teknolojileri Sanayi Tanıtım Bölgesi'nde başladı.

Bu yıl Özbekistan'ın onur konuğu ülke olduğu beş günlük fuarda tarım alanındaki ileri teknoloji yenilikleri ve etkileşim etkinlikleri yer alıyor. Fuar sırasında 11 konferans ve forumun yanı sıra sekiz sergi de düzenlenecek.

1994 yılında düzenlenmeye başlanan fuar, Çin'deki tarım bilimiyle ilgili en büyük ve en etkili etkinliklerden biri.