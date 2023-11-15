Çin, Xudapu Nükleer Enerji Santrali'nin İnşaatına Başladı

Çin, Liaoning eyaletinde bulunan Xudapu nükleer enerji santralinin 1 numaralı güç ünitesinin inşaatını başlattı. Santral, yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünü teşvik edecek ve toplamda 7,6 gigavat kurulu güce sahip altı adet basınçlı su reaktörü içerecek.

SHENYANG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Xudapu nükleer enerji santralinin 1 numaralı güç ünitesinin inşaatını Çarşamba günü başlattı.

Huludao kentindeki güç ünitesinin nükleer adasının tam ölçekli inşası, yeni bir enerji sisteminin kurulmasına yardımcı olacak ve eyalette yeşil ve düşük karbonlu enerji dönüşümünü teşvik edecek.

1,29 gigavat kurulu güce sahip nükleer güç ünitesinde, yerli olarak geliştirilen üçüncü nesil basınçlı su reaktörü kullanılacak.

Toplam 140 milyar yuan (yaklaşık 19.5 milyar ABD doları) yatırımla inşa edilen Xudapu nükleer enerji santrali, toplam kurulu gücü 7,6 gigavat olan altı adet basınçlı su reaktörü içerecek şekilde tasarlandı. Santral tamamlandığında yılda 54 milyar kilovat-saat elektrik üretebilecek.

Nükleer santralin yatırımı, Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin (CNNC) yan kuruluşu olan Çin Ulusal Nükleer Enerji Limited Şirketi tarafından yapıldı. Nükleer enerji santralindeki ilk iki güç ünitesinin inşasına 2021 yılında başlanmıştı.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin şu anda yapım aşamasında bulunan ve toplam kurulu gücü 11,42 gigavat olan 10 adet nükleer güç ünitesi bulunuyor.