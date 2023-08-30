Çin ve UNICEF, Kamboçya'da iklim değişikliğine dayanıklı su teknolojileri için çalışma başlattı

Çin ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) delegeleri, Kamboçya'da iklim değişikliğine dayanıklı su, sanitasyon ve hijyen (WASH) teknolojileri ve çözümlerinin pilot uygulamasına yönelik fizibilite çalışması yapmak üzere ziyarette bulundu.

PUNOM PEN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) delegeleri, iklim değişikliğine dayanıklı su, sanitasyon ve hijyen (WASH) teknolojileri ve çözümlerinin pilot uygulamasına yönelik fizibilite çalışması yürütmek üzere Salı günü Kamboçya'ya üç günlük saha ziyareti başlattı.

UNICEF'ten yapılan basın açıklamasında, Kamboçya-Çin İklim Değişikliğine Dayanıklı WASH İşbirliği Projesi'nin, iki ülke ve UNICEF arasındaki Güney-Güney işbirliği programının bir parçası olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada, " Kamboçya'ya yönelik fizibilite çalışması misyonu, teknoloji ve altyapıdaki boşlukların tespit edilmesine yardımcı olmak üzere kentsel ve kırsal alanlarda güneş enerjili su kaynakları, su arıtma ve lağım arıtma konularında Çin uzmanlığından yararlanmayı amaçlıyor" ifadesi yer aldı.

UNICEF'in Kamboçya Temsilcisi Will Parks, Çocukların İklim Riski Endeksi'nde iklim değişikliğinin etkileri bakımından yüksek risklerle karşı karşıya olan ülkeler arasında Kamboçya'nın ilk üçte yer aldığını belirterek, çocukların su kıtlığı, nehir taşkınları ve vektörle bulaşan hastalıklara maruz kalma oranının yüksek olduğunu aktardı.

Parks, "En savunmasız toplumlar için sürdürülebilir ortamlar inşa eden yenilikçi, iklim değişikliğine dayanıklı müdahalelerin uygulanmasına verdikleri destekten dolayı Çin Halk Cumhuriyeti ve UNICEF Çin'e minnettarız" dedi.

Açıklamaya göre, Kamboçya'da kırsal kesimde yaşayan her dört kişiden biri halen iyileştirilmiş su kaynaklarına ve sanitasyona erişemiyor. Bu durum halk sağlığı açısından risk oluştururken kalkınmayı engelliyor ve su kaynaklarının kirlenmesi riskine yol açıyor.

UNICEF Çin Temsilci Vekili Nenad Radonjic, "UNICEF Çin, çocuk hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda uluslararası işbirliğini teşvik etmek için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyor" dedi.

Radonjic, "Kamboçya ve Çin arasındaki işbirliği, küresel ölçekte çocukların karşılaştığı ortak ve kritik zorlukların ele alınmasına yardımcı olmak üzere WASH, iklim ve çevre sektörlerinde bilgi alışverişi ve teknik işbirliği için kolaylaştırıcı rol oynamanın iyi bir örneğini oluşturuyor" diye konuştu.