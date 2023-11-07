Çin Orta Güney Üniversitesi, GEM Limited Şirketi ve Bandung Teknoloji Enstitüsü, Endonezya'nın elektrifikasyon sürecini hızlandırmak ve kültürel-teknolojik etkileşimi teşvik etmek amacıyla yeni enerji materyalleri ve metalürji mühendisliği alanında ortak bir araştırma laboratuvarı inşa etmek için anlaştı.

Çin ve Endonezya, Yeni Enerji Materyalleri ve Metalürji Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı İnşa Edecek

CAKARTA, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Endonezya'dan iki üniversite ve Çinli bir şirket, yeni enerji materyalleri ve metalürji mühendisliği teknolojisi alanında ortak bir araştırma laboratuvarı inşa etmek üzere Pazartesi günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

Çin Orta Güney Üniversitesi, Çin'in önde gelen yeşil kuruluşlarından GEM Limited Şirketi ve Bandung Teknoloji Enstitüsü'nden oluşan üç taraf, Endonezya'nın elektrifikasyon sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak ve iki ülke arasındaki kültürel ve teknolojik etkileşimi teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir kalkınma, kilit önemdeki maden kaynaklarını geliştirme, yeni enerji materyalleri, kaynakların geri dönüşümü ve yeşil teknoloji alanlarında yenilikçi araştırmalar yürütme konusunda uzlaştı.

GEM ve Bandung Teknoloji Enstitüsü, imza töreni sırasında bir burs anlaşması da imzaladı. Anlaşmaya göre Çinli şirket, üniversitedeki başarılı Endonezyalı öğrencilerin Çin'de eğitim almasına ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini tamamlamasına destek olacak.

Bandung Teknoloji Enstitüsü Başkanı Reini Wirahadikusumah, törende yaptığı konuşmada Endonezya'nın maden kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu, ancak mühendislik teknolojisi ve yetenekleri açısından eksikleri bulunduğunu söyledi. Wirahadikusumah, üniversitenin ve gelecekteki öğrencilerin bugün üç tarafın ortaya koyduğu çabalardan istifade edeceğini belirtti.

GEM Yönetim Kurulu Başkanı Xu Kaihua, şirketin Endonezya'da yüksek teknolojili bir nikel sanayi parkı kurmak için 2019'dan bu yana yatırım yaptığını ve böylece Endonezya'nın doğrudan lateritik nikel madeninden yeni enerji materyalleri üretebilen birkaç ülkeden biri olmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Xu, parkın 3.000'den fazla yerel istihdam yarattığını, yerel yetenekleri geliştirdiğini ve Endonezya'nın metalürji mühendisliği ve yeni enerji materyalleri inovasyon teknolojisinin dünyadaki ileri seviyeye erişmesine yardımcı olduğunu söyledi.