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Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Yeni Bir Dünya Gözlem Uydusu Fırlattı

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Teknoloji Haberleri

Çin, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yunhai-1 04 kodlu yeni bir Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ve bilimsel deneylere hizmet sağlayacak.

JİUQUAN, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi.

Yunhai-1 04 kodlu uydu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pazar günü Beijing saati ile 08.54'te fırlatıldı ve kısa süre sonra önceden belirlenmiş yörüngeye girdi.

Uydu; atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ve bilimsel deneylere yönelik hizmet sağlayacak.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada bunun, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 491. uçuş görevi olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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