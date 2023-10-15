Çin, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yunhai-1 04 kodlu yeni bir Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Uydu, atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ve bilimsel deneylere hizmet sağlayacak.

Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Yeni Bir Dünya Gözlem Uydusu Fırlattı

JİUQUAN, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi.

Yunhai-1 04 kodlu uydu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Pazar günü Beijing saati ile 08.54'te fırlatıldı ve kısa süre sonra önceden belirlenmiş yörüngeye girdi.

Uydu; atmosfer, deniz ve uzay ortamlarının tespiti, afet önleme ve hafifletme ve bilimsel deneylere yönelik hizmet sağlayacak.

Fırlatma merkezinden yapılan açıklamada bunun, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 491. uçuş görevi olduğu belirtildi.