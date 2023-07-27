Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi
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Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi. Uydular, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.
XİCHANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Perşembe günü, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.
Yaogan-36 ailesine ait üç uydu, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 4.02'de uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi.
Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 480. uçuş göreviydi.
Kaynak: Xinhua / Teknoloji