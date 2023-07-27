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Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

Teknoloji Haberleri

Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi. Uydular, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya GönderdiUzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi tarafından taşınan üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubu, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 27 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Yingjian/Xinhua)

XİCHANG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Perşembe günü, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.

Yaogan-36 ailesine ait üç uydu, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 4.02'de uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi.

Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 480. uçuş göreviydi.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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