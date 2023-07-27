Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi. Uydular, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.