Çin, Uzayda İnternet Uydu Ağı Teknolojisi Testine Başladı

Çin, internet uydu ağlarında kullanılacak teknolojilerin uygulamasını test etmek üzere uzaya uydu gönderdi. Uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşerek başarılı bir şekilde fırlatıldı. Çin'in ulusal internet takımuydu ağı için yörünge teknolojileri test edilecek.

Çin, internet uydu ağlarında kullanılacak teknolojilerin uygulamasını test etmek üzere uzaya uydu gönderdi.

People's Daily'nin haberine göre, "Uzay Tabanlı İnternet Uydu Demonstrasyonu" adı verilen test uydusu, Long March 2D roketiyle, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu, Long March roketiyle gerçekleştirilen 498. başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisine bağlı Mikrouydu İnovasyon Akademisi (IAMCAS) tarafından geliştirilen ve üretilen uydudan, Çin'in planladığı ulusal internet takımuydu ağı "Guovang" için kullanılacak yörünge teknolojilerinin test edilmesinde yararlanılacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin uzay teknolojisi şirketi SpaceX'in Starlink internet uydu ağına benzer bir takımuydu ağı oluşturmayı hedefleyen Guovang projesi kapsamında, 12 bin 992 uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

IAMCAS, proje için uyduların geliştirilmesinde, Çin Havacılık ve Uzay Teknolojisi ve Bilimi Şirketi (CASC) ile ana yüklenici olacak.