Çin, uzayda biyolojik maruz bırakma deneyi gerçekleştirdi

Çin, Mengtian laboratuvar modülünün dışında radyasyona biyolojik maruz bırakma deneyi gerçekleştirdi. Deneyin radyasyon biyolojisi ve uzay bilim araştırmalarında dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğu belirtildi.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesi, Çin'in ilk kez Mengtian laboratuvar modülünün dışında radyasyona biyolojik maruz bırakma deneyi gerçekleştirdiğini duyurdu. Gazete, deneyin radyasyon biyolojisi ve uzay bilim araştırmalarında dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğunu belirtti.

Deney ekipmanları, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilim Merkezi ile Dalian Denizcilik Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Haberde deneyin temel olarak kozmik radyasyon ve yerçekimsiz ortamın örnek organizmalar üzerindeki etkisini araştırmayı; uzay radyasyonunun zararlarını ve bu zararlardan korunma yollarını, yaşamın kökeni ve evrimi ile uzay radyasyonunda mutasyona yol açan kaynakların gelişimini incelemeyi hedeflediği belirtildi.

Ekipmanda biyolojik materyallerle doldurulmuş 13 adet numune kutusu bulunuyor. Numune kutuları bitki tohumları, mikroorganizmalar ve küçük hayvanlar gibi biyolojik numuneler üzerindeki yörünge deneylerinde kullanılabiliyor. Her bir numune kutusu, kendi iç sıcaklığını kontrol ederek farklı örnek organizmaların hayatta kalma gereksinimlerini karşılayabiliyor.

Haberde uzay radyasyonuna biyolojik maruz bırakma deneyi ekipmanının kullanıldığı tıbbi sorunlara yönelik araştırmaların, yörüngede uzun dönemli mürettebatlı görevler ve mürettebatlı Ay'a inişler de dahil olmak üzere Çin'in insanlı uzay programının desteklenmesi açısından büyük öneme sahip olduğu dile getirildi.

Deneyin başlamasının ardından ekipmanın mühendislik parametrelerinin tamamen normal olduğu, sıcaklık ve diğer koşulların bilimsel gereklilikleri karşıladığı belirtildi. Beş yıl boyunca deneyler yürütecek ekipman, birçok bilimsel deney projesine hizmet verecek.