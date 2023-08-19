Çin Uzay İstasyonu Teleskobu Büyük Keşifler Yapmayı Hedefliyor

Çin Uzay İstasyonu Teleskobu'nun ART (bilgisayar destekli reprodüksiyon teknolojisi) ile üretilmiş görüntüsü. (Fotoğraf: Araştırmacıların izniyle)

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in an itibarıyla geliştirmekte olduğu büyük ölçekli uzay araştırma teleskobunun, ülkenin uzay istasyonuyla aynı yörüngeye yerleştirildikten sonra çığır açıcı bilimsel sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Uzay İstasyonu Teleskobu (CSST) olarak da bilinen Çin Uzay Araştırma Teleskobu ve Xuntian Uzay Teleskobu'nun kozmoloji, karanlık madde ve karanlık enerji, galaksiler, aktif galaksi çekirdekleri, Samanyolu Galaksisi ve komşu galaksileri, yıldız oluşumu ve evrimi ile ötegezegenler konusunda çığır açıcı bilimsel keşifler yapmasının beklendiğini söyledi.

Lin, yüksek çözünürlüklü teleskobun 17.500 derece karelik bir alanda derin alan araştırma gözlemleri ve farklı türlerdeki gök cisimlerine yönelik hassas gözlemler gerçekleştireceğini belirtti.

Çin'in uzay istasyonunun önemli bir parçası olan teleskobun, evrenin yüksek çözünürlüklü panoramik görüntülerini yakalayabileceğini dile getiren Lin, teleskobun Hubble Uzay Teleskobu'yla aynı mekansal çözünürlüğe sahip olduğunu, görüş alanının ise Hubble'ınkinin 300 katından büyük olduğunu ifade etti.

Lin, teleskobun uzun dönemli bağımsız uçuş ve gözlemler için uzay istasyonuyla aynı yörüngede kalacağını ve tedarik, bakım ve güncelleme işlemleri için geçici olarak uzay istasyonuna kenetleneceğini sözlerine ekledi.