Çin Uzay İstasyonu'ndan Canlı Ders Verildi

Çin'in Tiangong uzay istasyonundan yayımlanan dördüncü canlı ders, Shenzhou-16 astronotları tarafından gerçekleştirildi. Ders, Tiangong uzay istasyonunun Mengtian laboratuvar modülünden yapılan ilk bilim dersi ve 'Tiangong Sınıfı' serisinin dördüncü dersi oldu.

BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Tiangong uzay istasyonundan yayımlanan dördüncü canlı ders, Perşembe günü öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Shenzhou-16 astronotları Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao canlı yayın aracılığıyla Dünya'daki öğrencilere ders verdi. Beijing'deki Beihang Üniversitesi'nde kurulan sınıf da dahil olmak üzere, yeryüzünde beş sınıf kuruldu. Ders, Tiangong uzay istasyonunun Mengtian laboratuvar modülünden yapılan ilk bilim dersi ve "Tiangong Sınıfı" serisinin dördüncü dersi olma özelliğini taşıyor.