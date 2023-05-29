Çin Uzay İstasyonu Görevlerine Yabancı Astronotların Katılımını Bekliyor

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen temsili görüntüde, Tiangong uzay istasyonu kombinasyonuna kenetlenen Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-6 görülüyor, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf:Guo Zhongzheng/Xinhua)

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonu uçuş görevlerine yabancı astronotların katılımını sabırsızlıkla beklediğini ve bundan memnuniyet duyacağını belirtti.

CMSA Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang söz konusu açıklamayı, Shenzhou-16 mürettebatlı uzay aracının planlanan fırlatılışı öncesinde düzenlediği basın toplantısında yaptı. Shenzhou-16, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Salı günü Beijing saati ile 09.31'de fırlatılacak.

Çin, uzay istasyonunun gelişimi ve inşası sırasında birçok yabancı uzay ajansı ve uluslararası örgütle çeşitli biçimlerde etkileşim ve işbirliği yürüttü.

Lin, "Çin bir yandan Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi, Avrupa Uzay Ajansı ve diğer kuruluşlarla gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği projelerini istikrarlı şekilde ilerletiyor. Öte yandan uzay alanında gelişmekte olan ülkelerle aktif olarak etkileşimde bulunurken, yörüngede bilimsel deney ve uygulamalar ile astronotlar için uzay istasyonuna ortak uçuşlar yapmaya odaklanıyor" dedi.

Yetkili Çin'in ayrıca, uzay ortamı ve uzay trafiği yönetimi ile uzay kaynaklarının gelişimi ve kullanımı gibi konularla ilgili tartışmalara ve düzenlemelere aktif olarak katıldığını, bu çabaların insanlığın uzaydaki ortak sorunlarının çözümüne katkı sağladığını söyledi.

Çin, Dünya'ya yakın insanlı uzay istasyonu, insanlı mekik taşıma sistemi ve taykonotları seçmek, eğitmek ve desteklemek için kapsamlı bir çerçeve sayesinde yılda iki kez düzenli olarak mürettebatlı görevler gerçekleştirebiliyor.