Çin, Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Yaogan-39 ailesine ait üç uydu, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.