Çin, Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi
Çin, üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Yaogan-39 ailesine ait üç uydu, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.
Roket fırlatma anından çeşitli görüntüler
Çin Perşembe günü, üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi.
Yaogan-39 ailesine ait üç uydu, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 15.36'da uzaya gönderildi ve planlanan yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 485. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji