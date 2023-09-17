Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Çin, Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlattığı 'Yaogan-39' uydusuyla uzaktan algılama yeteneklerine sahip bir yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Bu, Çin'in Long March roketleriyle gerçekleştirdiği 488. görev oldu. Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğu ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.