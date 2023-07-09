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Çin, Uydu İnterneti Teknolojisini Test Etmek İçin Yeni Bir Uydu Fırlattı

Çin, Uydu İnterneti Teknolojisini Test Etmek İçin Yeni Bir Uydu Fırlattı

Teknoloji Haberleri

Çin'in, uydu interneti teknolojisini test etmek amacıyla yeni bir uydu fırlattığı bildirildi. Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 478'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin'in, uydu interneti teknolojisini test etmek amacıyla yeni bir uydu fırlattığı bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Long March 2C" roketiyle taşınan uydu, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Söz konusu uydu, Çin'in uydu interneti teknolojisini test amacıyla kullanılacak.

Fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 478'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Teknoloji Haberler

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