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Çin, uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojileri için test uydusu fırlattı

Çin, uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojileri için test uydusu fırlattı

Teknoloji Haberleri

Çin, Dünya yörüngesinde uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojilerini test etmek için "Longciang-3" test uydusunu uzaya gönderdi. Uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydu aktarım teknolojileri ve radyo-frekans astronomisi testlerinde kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 20'nci başarılı taşıma görevi oldu. Longciang-1 ve Longciang-2 uyduları, Çin'in Çang'ı-4 keşif görevinde kullanılan Çüeçiao aktarım uydusu ile 2018'de Ay yörüngesine fırlatılmıştı.

Çin, Dünya yörüngesinde uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojilerini test etmek için "Longciang-3" test uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu aktarım teknolojileri ve radyo-frekans astronomisi testlerinde kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 20'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Longciang-1 ve Longciang-2 uyduları, Çin'in Çang'ı-4 keşif görevinde kullanılan Çüeçiao aktarım uydusu ile 2018'de Ay yörüngesine fırlatılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Teknoloji

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