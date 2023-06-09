Çin, uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojileri için test uydusu fırlattı

Çin, Dünya yörüngesinde uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojilerini test etmek için "Longciang-3" test uydusunu uzaya gönderdi. Uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydu aktarım teknolojileri ve radyo-frekans astronomisi testlerinde kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 20'nci başarılı taşıma görevi oldu. Longciang-1 ve Longciang-2 uyduları, Çin'in Çang'ı-4 keşif görevinde kullanılan Çüeçiao aktarım uydusu ile 2018'de Ay yörüngesine fırlatılmıştı.