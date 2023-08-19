Çin, Uluslararası Yüklerin İlk Partisine İlişkin Deneyleri Gerçekleştirecek

Çin ile Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) arasındaki işbirliği kapsamında belirlenen uluslararası yüklerin ilk partisine ilişkin deneyler kısa süre içinde Tiangong uzay istasyonunda gerçekleştirilecek. Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Lin Xiqiang, bu işbirliklerinin uzay aracı teknolojisi, uzay bilim deneyleri, astronot seçimi ve eğitimi konularında gerçekleştiğini belirtti.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin ile Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) arasındaki işbirliği kapsamında belirlenen uluslararası yüklerin ilk partisine ilişkin deneyler kısa süre içinde Tiangong uzay istasyonunda gerçekleştirilecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Lin Xiqiang söz konusu açıklamayı Cuma günü düzenlediği basın toplantısında yaptı. Lin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortaklaşa gerçekleştirilen 10 uzay uygulama projesinin istikrarlı ilerleme kaydettiğini de dile getirdi.

Lin, "Birçok ülke ve bölgenin uzay kuruluşlarının yanı sıra uluslararası örgütlerle uzay aracı teknolojisi, uzay bilim deneyleri, astronot seçimi ve eğitimi konularında çeşitli etkileşim ve işbirlikleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Çin, insanlı uzay programını uygulamaya koyduğundan beri hava aracında ağırlıksız ortam eğitimi, mağara eğitimi ve Mars500 araştırmasına katılmak üzere yurtdışına insan gönderdi. Ülke ayrıca astronotlar için denizde hayatta kalma eğitimi ve ağırlıksız ortamda kardiyovasküler fonksiyon araştırmaları gibi birçok büyük uluslararası işbirliği projesine de liderlik yaptı.

Shenzhou-13 mürettebatından Ye Guangfu, uluslararası işbirliği aracılığıyla mağara eğitimini tamamlayan ilk taykonot oldu.

"Çin şu ana kadar UNOOSA ve ESA'nın yanı sıra Rusya, Fransa, Almanya, İtalya ve Pakistan'daki uzay kuruluşlarıyla işbirliği çerçeve anlaşmaları imzaladı" diyen Lin, bazı projelerin başarıyla tamamlandığını, uzay istasyonuyla ilişkili bazı işbirliği projelerininse hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Lin, "Çin'in uzay istasyonunda başka ülkelerin astronotlarının deneyler yürütmesinden memnuniyet duyuyoruz" diye ekledi.

Yabancı astronot eğitimine yönelik hazırlıklar ise planlandığı şekilde devam ediyor.