Çin Uluslararası Endüstri Fuarı Shanghai'da Başladı

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, 30 ülke ve bölgeden 2.800'ü aşkın işletmenin katılımıyla başladı. Fuarda yeni ürünler ve teknolojiler tanıtılacak.

SHANGHAİ, 20 Eylül (Xinhua) -- 23. Çin Uluslararası Endüstri Fuarı, 30 ülke ve bölgeden 2.800'ü aşkın işletmenin katılımıyla Çin'in Shanghai kentinde Salı günü başladı.

Organizatörler, beş gün sürecek etkinliğin toplam 300.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olduğunu ve katılımcıların burada yaklaşık 1.000 yeni ürün ve teknolojiyi tanıtacağını söyledi.

Fuar, hem katılımcı sayısı hem de sergi alanı bakımından yeni rekorlara imza attı.

Fuarda yeni enerji ve akıllı bağlantılı araçlar, enerji teknolojisi ve ekipmanları ile endüstriyel otomasyon da dahil olmak üzere dokuz profesyonel sergi alanı bulunuyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yabancılarla etkileşim ve işbirliği için önemli bir pencere olan fuarın, Çin sanayisinin küresel sanayi sistemine entegrasyonuna tanıklık ettiğini söyledi.

Xin, bakanlığın pazar odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte dünya standartlarında bir iş ortamını teşvik etmek, uluslararası inovasyon işbirliğini sürekli derinleştirmek, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirinin güvenlik ve istikrarını korumak için diğer taraflarla birlikte çalışacağını söyledi.