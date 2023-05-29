Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı sona erdi

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023, üç gün boyunca devam etti. Fuarda 900'den fazla yeni ürün, teknoloji ve program sergilendi ve 220'den fazla ticari faaliyet gerçekleştirildi. 50 ülkeden 338 denizaşırı misafirin katıldığı fuar, 180.000'den fazla ziyaretçi çekerek rekor kırdı. Fuara katılan işletmeler, dijital ve reel ekonomilerin entegrasyonuna odaklandılar.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023'te bir çocuk, akıllı teslimat aracına bakıyor, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

GUİYANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da Pazar günü sona erdi. Üç günlük etkinlik boyunca imzalanan sözleşmeli yatırım tutarı 61,3 milyar yuan (yaklaşık 8,7 milyar Amerikan doları) olarak kaydedildi.

900'den fazla yeni ürün, teknoloji ve programın sergilendiği etkinlikte 220'den fazla ticari faaliyet gerçekleştirildi. Organizatöre göre etkinlik 180.000'den fazla ziyaretçi çekerek rekor sayıya ulaştı.

Fuara 50 ülke ve bölgeden 338 denizaşırı misafir davet edildi. Ayrıca uluslararası bilinirliğe sahip 83 işletme, fuardaki sergilere katıldı.

Cuma günü başlayıp Pazar gününe kadar süren fuar, "dijital ve reel ekonomileri entegre etmeye, bilgi işlem gücüyle geleceğin kilidini açmaya" odaklandı.

Genellikle Çin'in büyük veri merkezi olarak adlandırılan dağlık Guizhou eyaleti, Çin'in ilk ulusal büyük veri kapsamlı pilot bölgesi olma özelliğini taşıyor. Eyalet, yüksek kaliteli sosyal ve ekonomik gelişiminin bel kemiği olan büyük veri endüstrisini teşvik ediyor.