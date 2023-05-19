Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'na 325 Şirket Katılacak

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenecek olan Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'na, yurtiçi ve yurtdışından toplam 325 şirket katılacak. Fuar, büyük veri endüstrisindeki başarılar için bir iletişim platformu işlevi görüyor.

GUIYANG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da 26-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı 2023'e, yurtiçi ve yurtdışından toplam 325 şirket katılacaklarını teyit etti.

Fuar organizatörü üç gün sürecek etkinliğe Huawei, Alibaba, Tencent ve Baidu gibi Çinli teknoloji ve internet devlerinin yanı sıra Microsoft ve Fujifilm gibi yabancı firmaların da katılacağını belirtti.

Guiyang'da 2015'ten beri düzenlenen fuar, Çin'de türünün ilk örneği olarak büyük veri endüstrisindeki önemli başarılar için bir iletişim platformu işlevi görüyor.

Çin'in ilk ulusal büyük veri kapsamlı pilot bölgesi olan Guizhou eyaleti, yüksek kaliteli toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temeli olan büyük veri endüstrisini destekliyor.