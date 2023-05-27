Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı Guiyang'da Düzenleniyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, ülkenin büyük veri sektöründeki en son başarılarını sergileyerek ilgili ticari ilişkileri teşvik ediyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda fuar logosunun önünden geçen katılımcılar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

GUİYANG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı, ülkenin büyük veri sektöründeki en son başarılarını sergileyerek ilgili ticari ilişkileri teşvik ediyor.

Cuma günü başlayan etkinlik, büyük veri ile reel ekonomiyi entegre etmeye ve bulut bilişimin gelecekteki rolüne odaklanıyor. Organizatörün açıklamasına göre fuar, alt forumlara, endüstri yarışmalarına ve 60.000 metrekarelik alana yayılan altı pavyonlu bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

2015'ten beri Guiyang'da düzenlenen fuar, Çin'de türünün ilk örneği olmasının yanında büyük veri endüstrisindeki önemli başarılar için bir iletişim platformu oluşturuyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda fuar logosunun önünden geçen insanlar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda akıllı makineleri inceleyen ziyaretçiler, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreni görülüyor, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda bir robotu inceleyen katılımcılar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'na giden katılımcılar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'na giren bir personel, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda fuar logosunun önünden geçen katılımcılar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2023 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nda fuar logosunun önünden geçen insanlar, 26 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)