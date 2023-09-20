Çin, Uluslararası Akademik Makalelerde ABD'yi Geride Bıraktı

Çin, 2022 yılında en etkili uluslararası dergilerde yayımlanan akademik makalelerin yaklaşık üçte birine katkıda bulunarak ilk kez ABD'yi geride bıraktı ve küresel bazda en üst sıraya yerleşti.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin, 2022 yılında en etkili uluslararası dergilerde yayımlanan akademik makalelerin yaklaşık üçte birine katkıda bulunarak ilk kez ABD'yi geride bıraktı ve küresel bazda en üst sıraya yerleşti.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Çin Bilimsel ve Teknik Bilgi Enstitüsü tarafından Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, geçen yıl en prestijli 159 dergide yayımlanan çeşitli 178 bilim dalındaki 54.002 makalenin 16.349'una Çinli yazarlar katkıda bulundu.

Yüksek etki faktörüne sahip ve alıntı sayısı yüksek 371 uluslararası dergide yer alan yaklaşık 350.000 yüksek kaliteli yayının yaklaşık yüzde 27'sinin ilk yazarları Çinli kurumlardan geliyor. Bu makalelerden yaklaşık 650.000 alıntı yapılırken, Çin hem yayımlanan makale sayısı hem de atıf sayısı bakımından dünyada birinci sırada yer aldı.

Rapora göre, Çin 2022 yılında önde gelen 16 dergide yayımlanan, 100.000'den fazla alıntı yapılmış ve etki faktörü 30'un üzerinde olan akademik ve derleme makale sayısı bakımından ikinci sırada bulunuyordu.

Raporun verileri, Haziran ayında yayımlanan ve Çin'in 2022 yılında doğa bilimleri alanında en iyi dergilerde yayımlanan makale oranı bakımından ABD'yi geçtiğini gösteren 2023 Nature Endeksi ile uyum sergiliyor.