Çin, üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu uzaya gönderdi

Çin, üç uydudan oluşan bir uzaktan algılama uydu grubunu Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Yaogan-39 ailesine ait üç uydu, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.