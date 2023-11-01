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Çin, Tienhui-5 Uydusunu Uzaya Gönderdi

Çin, çok amaçlı yer gözlem uydusu Tienhui-5'i fırlatarak yörüngeye yerleştirdi. Uydu, coğrafi haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi ve bilimsel deneyler gibi görevlerde kullanılacak.